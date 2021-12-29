中壽12/30下市 強調3不變保戶權益獲保障

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）中國人壽將於12月30日下市，成為中華開發金融控股公司100%持股的子公司。中壽強調，「中國人壽」公司名稱、Logo不會改變，原保單的條款、內容、權利與義務也維持不變，保戶權益完全獲得保障。

中國人壽成立於1963年，是台灣最老牌的壽險公司之一，成立至今已有58年的歷史，在1995年正式於台灣證券交易所掛牌上市，股票代碼2823；不過中國人壽將於12月30日完成與中華開發金控的股份轉換，成為開發金控100%持股的子公司，並於明天下市。

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今年續有疫情紛擾，中壽仍有相當優異的表現，今年1月至10月以來，業務員成長率高達8.5%，是少數正成長的大型保險公司；中華開發金控總經理暨執行長龐德明也曾表示，開發金控今年前3季獲利大幅增長，稅後淨利達新台幣306.9億元，較去年同期成長249%，中壽對這份亮眼成績單挹注很大貢獻。

中壽表示，成為開發金控100%持股子公司後，保戶權益不變，公司也將持續推動開發金控的ABCDE五大策略，並優化對客戶服務。（編輯：蘇志宗）1101229