更多編輯台推薦新聞：
坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室
生活

坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲
首頁 / 產經

南僑啟動接班 李勘文升任總裁陳正文接副總裁

2021/12/29 22:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北29日電）南僑控股今天公告重大人事案，因應集團業務擴大發展需要增設總裁職務，由原任執行副總裁、南僑總經理李勘文升任，執行副總裁則由南僑會長陳飛龍次子陳正文接任，但董事會成員並無變動。

南僑今天公告包括母公司及子公司的高層人事案，李勘文升任南僑控股總裁外，原任大陸事業營運長陳正文接任執行副總裁，也同時接下子公司南僑油脂董事長一職，陳飛龍女兒陳怡文則接任華強實業董事長，陳飛龍逐步卸下南僑投控轉投資事業的董事長職位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

南僑集團創始於1952年，深耕油脂、乳製品、麵粉、稻米、餐飲、洗劑日用品、生技、複合式飯店等8大領域，布局經營據點分布於台灣、泰國、中國、日本，產品行銷全球。

南僑大陸子公司南僑食品集團（上海）於今年5月成功在大陸A股掛牌，背後推手就是南僑食品董事長陳正文。經營的產品涵蓋烘焙油脂、餡料、冷凍麵團和進口品，包括當地的龍頭廠如好利來、桃李麵包、85度C等都是主力客戶，總客戶數超過800家，已是中國烘焙油脂的領導品牌。（編輯：楊凱翔）1101229

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族