南僑啟動接班 李勘文升任總裁陳正文接副總裁

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）南僑控股今天公告重大人事案，因應集團業務擴大發展需要增設總裁職務，由原任執行副總裁、南僑總經理李勘文升任，執行副總裁則由南僑會長陳飛龍次子陳正文接任，但董事會成員並無變動。

南僑今天公告包括母公司及子公司的高層人事案，李勘文升任南僑控股總裁外，原任大陸事業營運長陳正文接任執行副總裁，也同時接下子公司南僑油脂董事長一職，陳飛龍女兒陳怡文則接任華強實業董事長，陳飛龍逐步卸下南僑投控轉投資事業的董事長職位。

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南僑集團創始於1952年，深耕油脂、乳製品、麵粉、稻米、餐飲、洗劑日用品、生技、複合式飯店等8大領域，布局經營據點分布於台灣、泰國、中國、日本，產品行銷全球。

南僑大陸子公司南僑食品集團（上海）於今年5月成功在大陸A股掛牌，背後推手就是南僑食品董事長陳正文。經營的產品涵蓋烘焙油脂、餡料、冷凍麵團和進口品，包括當地的龍頭廠如好利來、桃李麵包、85度C等都是主力客戶，總客戶數超過800家，已是中國烘焙油脂的領導品牌。（編輯：楊凱翔）1101229