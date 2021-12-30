德律車用業績增長30% 2022年營收比重挑戰2成大關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹30日電）檢測設備廠德律深耕車用市場有成，市占率有效提升，今年業績成長3成，營收比重揚升至18%。法人預期，德律2022年車用業績將持續成長，營收比重有機會攀高至2成。

德律積極拓展高解析度、低價格導向應用市場，今年前10月3D自動光學檢測（AOI）及高精密電子材料量測等藍海市場比重突破7成水準，達71%，藍海市場相關營收達新台幣33.56億元，已創歷史新高紀錄。

德律今年以來整體業績維持穩定成長，毛利率同樣持穩，前11月總營收達51.59億元，年增11.17%，法人預期。德律今年營收將創7年來新高。德律前11月稅後淨利11.15億元，每股純益4.72元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其中，車用市場業績成長3成，營收比重自去年的15%，拉升至18%。法人預期，德律車用市場占有率可望進一步提升，2022年車用業績將持續成長，營收比重有機會攀高至2成水準。德律明年整體業績也將更上層樓。

德律近年股利政策穩定，去年度盈餘每股配發3.3元現金股息，今年獲利優於去年水準，法人預期，德律現金股息至少3.3元起跳，依29日收盤價57.1元計，殖利率達5.78%。（編輯：潘羿菁）1101230