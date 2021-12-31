專家：花旗中國消金賣價遠低預期 估與買家策略合作

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（中央社記者謝方娪台北31日電）花旗兩岸消金業務，市場傳由富邦金取得優先議約權。專家指出，外界原估花旗中國消金賣價上看新台幣百億元，近日傳出賣價僅數十億，遠低預期，預估花旗極可能與買家有其他策略合作條件。

花旗集團今年4月決定退出13地消費金融市場，市場緊盯花落誰家。富邦金、國泰金、台新金、星展及渣打都被點名有進入花旗台灣消金業務最終輪出價，其中又以富邦金及星展最積極，並在近日傳出富邦金取得花旗兩岸消金業務優先議約權。不過富邦金對市場傳聞都不予評論。

台灣金融研訓院金融研究所長林士傑說，富邦金是台灣金融業中在兩岸三地布局最完整的金控，在香港、上海與廈門等地都有布點，包含全資子公司富邦華一銀行和富邦銀行香港子行，以及與廈門市政府合資的廈門銀行，中國市場顯是富邦金中長期策略發展關鍵。

林士傑分析，富邦金對爭取花旗消金有強烈決心，因富邦金仍看好中國消金市場發展，包含消費性貸款、信用卡業務，應都是富邦華一銀行想進一步擴大的市場，併購花旗在中國的消金業務有助強化當地業務拓展，富邦銀行香港子行、廈門銀行業務也都可望受惠，且富邦金若同時取得花旗兩岸消金業務，對集團在兩岸三地整體經營將發揮更大綜效。

此外，富邦和花旗2000年曾進行策略聯盟，當年即是由現任富邦集團董事長蔡明忠和富邦金董事長蔡明興主導花旗入股富邦，雖短短三年即劃下休止符，不過如今富邦金及花旗皆相當看好亞太高階財管大餅，林士傑預估，此次消金併購案若成，雙方可望開啟合作新契機。

彭博日前報導，花旗傾向由台灣富邦金優先競標花旗在中國市場的消金業務，成交金額最高約2億美元，折合約新台幣50億元左右。

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林士傑直言，花旗在中國有25個據點，總資產達人民幣1970億元、淨值人民幣230億元，以其消金業務規模及市場價值，市場原本預估併購價可達新台幣百億元，「若以50億元成交，應可說遠低於市場預期」，因此花旗極有可能與買家附有其他策略合作條件。

日前市場也傳出，富邦金提出花旗以賣價入股富邦金的條件，以爭搶花旗消金業務。林士傑認為，花旗想集中火力專攻附加價值高的客戶，包含高端財管、企金、投資銀行等業務，以提高毛利，雖然割捨消金業務，未來將不會排除與各地買家形成有股權合作的關係，以海外投資方式，投資具有競爭實力的金融機構。（編輯：趙蔚蘭）1101231