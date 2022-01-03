TBC財務持續改善 聯貸案獲銀行團展延3年

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（中央社記者蘇思云台北3日電）台灣寬頻通訊（TBC）表示，過去2年累計還款新台幣15億元，持續改善財務狀況，聯貸案也獲得銀行團完成融資合約變更，原訂7年的融資合約到期日，將從2025年11月展延3年到2028年11月。

大大數位匯流董事長戴永輝與前亞太電信董事長呂芳銘2020年2月簽約，從台灣寬頻通訊（TBC）上層經營管理開始合作，新團隊2年來致力改善財務狀況也有成果；雖然上層股權投資案被國家通訊傳播委員會（NCC）在去年中否決，呂芳銘已經向法院提出訴訟。

在台灣擁有近70萬有線電視戶數的TBC集團，在2021年12月27日透過其新加坡上層公司亞洲付費電視信託基金（APTT）管理公司公告，由於TBC旗下各系統穩健的現金收益，以及在業務戰略和債務管理的整體表現獲得聯貸銀行團的肯定，TBC已成功與聯貸銀行團完成融資合約變更，原訂為期7年的融資合約到期日，將從2025年11月展延3年至2028年11月。

TBC今天發布新聞稿指出，TBC在過去2年按照聯貸合約履行還款義務，這次把聯貸案效期延長3年，將更為精準地利用未來這段時間營運所產生的資金。除了依主管機關要求投資各項數位化必要設備，也希望進一步償還債務，節省利息成本，進行各項財務規劃，打造更好的企業體質。

TBC表示，集團近年致力調整企業體質，2018年起調降海外信託基金發放股利標準，並以自有資金支應股利發放及投入資本支出，減輕舉債壓力。旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健等5個有線電視系統，也在2020年、2021年間陸續完成換照，營運狀況穩定，財務體質健全無虞。

TBC表示，將持續深耕有線電視，2021年增長約3萬戶的寬頻用戶。展望未來，持續開發消費者需求，耕耘家用寬頻市場及開發更多元的加值服務，並與電信業者擴大合作深度與廣度，發展雙網數位匯流。

根據APTT公告，TBC集團在過去2年累計還款15億元，貸款總額度已從310億元減少到295億元，降幅約5%，實踐逐步降低債務水準的財務管理計畫。（編輯：張良知）1110103