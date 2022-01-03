科技部培育海外人文社會科學人才 4月徵件評選

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（中央社記者蘇思云台北3日電）科技部「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」新一期計畫將在4月下旬開始徵件，獲選的海外博士候選人與年輕學者1年可各獲得新台幣90萬元與60萬元，希望讓更多人文社會科學領域學者在國際上發光發熱。

科技部自2018年起推動「人文及社會科學研究海外人才培育計畫（TOP Grants）」，希望改善國內人文及社會科學研究人才斷層現象，同時優化台灣跟海外學術社群的連結，計畫委託財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行，迄今已邁入第3期，科技部今天舉行成果發表記者會。

科技部人文司司長林明仁表示，當初推出TOP Grants就是看到台灣海外留學人數不斷下降，這對台灣了解國際趨勢、連結國際社群造成衝擊。計畫主要培育對象包含博士候選人及年輕學者兩類，前者是在海外地區深造的博士候選人；後者則是專任於海外地區學研機構的專任教師或研究人員，藉由經費支援，協助海外學人專注在論文與學術專書寫作。

林明仁指出，110年度培育對象獲選名單已經公告，總共評選出博士候選人25人及年輕學者5人，在為期一年的研習期間分別可獲得培育經費90萬元、60萬元；年輕學者另外可以申請20萬元的學術專書出版費用。新一期計畫徵件預訂在今年4月下旬展開。

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目前擔任中研院歷史語言研究所助研究員的孔令偉是獲得TOP Grants的人員之一。他表示，透過這項計畫，讓他順利在2020年、2021年疫情最嚴峻時可以專心寫好博士論文，取得美國哥倫比亞大學歷史學暨東亞研究博士學位，期間不僅發表兩篇期刊論文，也協助跨校舉行線上講座。

林明仁補充說明，TOP Grants計畫會持續，此外，科技部也考慮推出新計畫，對象可能擴及資深學者，希望建立台灣研究以及台灣學者長期在海外紮根據點的計畫，不過，確切內容還在研議中。（編輯：郭無患）1110103