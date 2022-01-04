集邦：今年手機AMOLED面板滲透率上看46%

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（中央社記者潘智義台北4日電）研調機構集邦科技今天公布調查顯示，受惠蘋果、三星與中國品牌擴大導入主動有機發光二極體（AMOLED）機種，今年手機用AMOLED面板市場滲透率可望攀升至46%。

集邦科技發布新聞稿指出，2021年手機用AMOLED面板市場滲透率為42%，儘管因AMOLED顯示面板驅動晶片持續缺貨，但手機品牌擴大採用AMOLED面板，將帶動AMOLED市場滲透率成長。

集邦說明，AMOLED顯示面板驅動晶片製程需使用特定的中壓8V的專用製程，但2021年專用製程產能供給有限，加上三星位於德州奧斯汀晶圓廠2021年初因暴風雪停工，導致AMOLED顯示面板驅動晶片缺貨嚴重。

展望2022年，新增產能的部分包含聯電28奈米與中芯國際40奈米，但因為擴產的產能仍無法有效滿足品牌對AMOLED顯示面板驅動晶片需求，且三星集團所屬晶圓廠未來持續縮減生產規模，預期2022年AMOLED顯示面板驅動晶片仍存在缺貨問題。

集邦表示，聯電28奈米AMOLED顯示面板驅動晶片主要的擴產計畫將於2023年底完成，預期2023年AMOLED顯示面板驅動晶片供貨緊張問題將獲得緩解。

雖然，其他晶圓代工廠均有開發AMOLED顯示面板驅動晶片專用製程的規劃，但由於開發時程較晚，對2022年AMOLED顯示面板驅動晶片缺貨問題並無實質幫助。

集邦認為，面對AMOLED的面板技術逐漸成熟與產品良率不斷提升下，市場滲透率將從2021年42%提升至2022年的46%，壓縮低溫多晶矽（LTPS）面板在中階市場的市占。（編輯：張良知）1110104