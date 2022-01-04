興櫃公司股東會電子投票 金管會宣布2023年起上路

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（中央社記者謝方娪台北4日電）投資人注意，金管會今天宣布興櫃公司股東會投票新制，自2023年起興櫃公司股東會必須提供電子投票管道，投資人行使表決權將更便利。據金管會統計，截至去年11月底共有295家興櫃公司。

為便利股東行使表決權，金管會依公司法第177條之1第1項授權，擴大公司應採行電子投票的適用範圍。金管會先前已規定上市櫃公司自2018年起召開股東會時應將電子投票列為表決權行使管道之一，今天進一步宣布2023年起擴大至興櫃公司也必須提供電子投票管道。

金管會統計，截至2021年11月底，上市櫃公司有1747家、興櫃公司有295家，換言之，2023年起295家興櫃公司股東會即必須提供電子投票管道。

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金管會證期局副局長郭佳君說，最近3年興櫃公司約有50餘家興櫃公司已自行提供電子投票，2019年51家、2020年53家、2021年55家；實施新制後，對投資人行使表決權將更具便利性。

若沒有依規定採行電子投票的公司，金管會除了將揭露在公開資訊觀測站公司治理專區外，公司若申報募集與發行有價證券案件，金管會將列為發行人募集與發行有價證券處理準則的退件條款，也就是說，公司申辦增資可能遭金管會退件；此外，違規公司也可能涉及公司法第189條，股東將可訴請法院撤銷股東會決議。（編輯：潘羿菁）1110104