四大會計師事務所先行 2023年交首份透明度報告

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（中央社記者謝方娪台北4日電）會計師事務所審計品質全揭露，金管會今天宣布將分兩階段推動事務所公布透明度報告，第一階段由四大會計師事務所先行，於2023年起交首份透明度報告，後續金管會將評估擴及中小型事務所可行性。

四大會計師事務所為勤業眾信（Deloitte）、安永（Ernst & Young，EY）、安侯建業（KPMG）與資誠（PwC）。

金管會今天發布「會計師事務所透明度報告編製原則」，為會計師事務所未來編製透明度報告的依據，金管會希望透過鼓勵事務所提高透明度，提供公開發行公司選任事務所的參考依據，進而提升國內審計品質。

金管會證期局副局長郭佳君說，金管會先前陸續修正公開發行公司年報相關規定，自今年編2021年年報開始，由原先僅揭露審計和非審計服務占比、改為揭露審計和非審計服務金額及內容，也希望透過鼓勵事務所編制透明度報告，提供公開發行公司評估事務所治理及審計品質的參考依據。

郭佳君指出，會計師事務所提供審計服務，具有公益性，金管會希望事務所專注審計、財報簽證業務，若事務所提供其餘非審計服務，應衡酌比重，避免事務所因專注其他業務影響簽證品質。

目前會計師事務所提供非審計服務多半為稅務諮詢、管理顧問、財務規劃等，主要意圖打造吸引客戶的一站式服務，以四大會計師事務所而言，提供非審計服務的營收占比約4成。不過，當事務所提供客戶多元服務，且在非審計服務收益更豐碩，金管會憂心恐會影響簽證意見品質。

因此，金管會參考國際經驗，採兩階段鼓勵式推動事務所公布透明度報告，第一階段由四大會計師事務所先行，在會計年度終了後4個月內，在各自事務所網站公布透明度報告，2023年將提交首份透明度報告。

第二階段為2023年後，金管會將視四大會計師事務所公布透明度報告的成效，適時評估中小型事務所公布透明度報告的可行性及強制四大會計師事務所辦理的可能性。

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透明度報告內容主要包括事務所概況與法律架構、治理架構與管理階層資訊、風險控管及品質管制制度資訊、審計品質攸關指標、財務及業務資訊等，且揭露內容應以事實為基礎，不得有誤導、行銷或銷售服務的意圖。

若會計師事務所為國際聯盟所會員，金管會規定應額外揭露國際聯盟所對於會員所的風險控管及內控制度管控措施及支援情形，另應加強揭露關聯事業（包括子公司及關聯企業）資訊，如關聯事業的名稱、業務概況及非審計服務的營收占比等。（編輯：潘羿菁）1110104