鉅額補稅或客觀財務困難 可申請分期繳稅

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（中央社記者吳佳蓉台北5日電）財政部修正稅捐稽徵法，放寬因客觀事實發生財務困難或鉅額補稅可申請分期繳納，今天公布明確適用範圍，符合7種樣態可申請所得稅分期，個人補稅逾新台幣100萬、企業逾200萬元，不限稅目均可申請。

財政部賦稅署今天舉行例行記者會，針對去年（2021年）12月19日發布生效的稅捐稽徵法部分條文，副署長李怡慧表示，其中一條是放寬民眾若因客觀事實發生財務困難，或經稅捐稽徵機關查獲應補徵鉅額稅捐，無法於期限內繳清時，可申請分期繳納。

李怡慧說明，原先稅捐稽徵法只同意民眾因天災、事變、不可抗力事由或為經濟弱勢者，可申請分期繳稅，如今範圍再擴大。

為明確定義「客觀事實」，以及「鉅額稅捐」到底是多少，賦稅署今天發布子法規「納稅義務人申請加計利息分期繳納稅捐辦法」，即日生效。

首先，因客觀事實發生財務困難包含7種樣態，4種可申請個人綜所稅分期繳納應繳稅額，包括依就業保險法領取失業給付或職業訓練生活津貼、依社會救助法領取急難救助、減班休息實施期間占當月原應工作日1/2以上的月份達2個月，以及其他因素致發生財務困難等。

另3種樣態針對企業，包含營利事業連續4個月營業收入淨額合計較前一年度同期減少30%以上，教育、文化、公益、慈善機關或團體連續4個月收入及附屬作業組織所得合計較前一年度同期減少30%以上，以及其他因素致發生財務困難等，均可申請營所稅分期繳納。

根據辦法規定，可申請分期範圍除本稅外，還有滯納金、利息、滯報金、怠報金及罰鍰。

至於遭補徵課鉅額稅款，指的是個人補稅金額在100萬元以上，企業（包括機關團體）在200萬元以上的情形，各稅目補稅案件均可適用。

李怡慧提醒，申請分期繳稅最長以36個月為限，若是本稅、滯納金，需按日加計利息，滯報金、怠報金及罰鍰則不需計息；有分期繳稅需求者，記得要在原本規定的「納稅期間」內提出申請。（編輯：張均懋）1110105