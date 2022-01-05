壽險公會理事長改選 南山：會評估合適代表參與

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（中央社記者謝方娪台北5日電）壽險公會理事長今年8月將改選，市場點名全球人壽董事陳慧遊、南山人壽副董事長尹崇堯、台灣人壽副董事長許舒博3強角逐，南山人壽今天晚間回應，「南山人壽會評估合適代表參與」，許舒博則表示完全沒有思考過這件事。

壽險公會理事長今年8月將進行改選，市場傳出可能出現陳慧遊、尹崇堯、許舒博3方角逐局面，一旦確定，將創下壽險公會史上競逐理事長最多人的一次改選。

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尹崇堯為潤泰集團總裁尹衍樑兒子，現任南山人壽副董事長，對於市場點名尹崇堯擬參加壽險公會理事長改選，南山人壽晚間回應，「南山人壽會評估合適代表參與」。

許舒博先前曾任壽險公會理事長，目前為商總理事長，此次壽險公會理事長改選，有壽險公司高層盼許舒博出來參選，許舒博接受中央社記者電訪時回應，「改選在8月，現在談改選時間還太早，自己也完全沒有思考過這件事情」。（編輯：張均懋）1110105