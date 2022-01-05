台積電智慧製造重要推手 王建光申請退休

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（中央社記者張建中新竹5日電）晶圓代工廠台積電企業規劃組織資深副總經理王建光申請退休，將於5月初生效，屆時業務將由副總經理李俊賢接手。

王建光目前主要負責台積電的產品定價、市場分析暨預測、產能／成本／資本支出資源規劃、生產管理以及企業流程規劃等重要業務。他退休後，將由同部門的李俊賢接手。

1987年台積電甫成立時王建光便加入，至今已在台積電服務長達35年，是台積電的創始元老，因父母年紀已大，且公司營運正向發展，讓他能夠放心交棒。

李俊賢於2007年加入台積電，在2007年至2010年期間，擔任主流技術事業、先進技術事業，以及研究發展組織的財務主管，帶領團隊完成多項重大的業務開發與投資專案，包括擴充台積電上海8吋晶圓廠產能；之後協助台積電於2017年設立南京12吋晶圓廠、2020年設立美國亞利桑那州12吋晶圓廠，以及2021年設立台積電日本3DIC研發中心。

他過去在台積電負責營運相關的多種業務，包括模組工程、製程整合、技術開發、新技術移轉、製造，和晶圓廠管理。曾擔任3廠、4廠廠長，以及14廠資深廠長、成熟技術事業總廠長和12吋廠總廠長。

王建光致力於建置台積電的生產技術和系統，以支持先進製程的成功推出與量產，同時推動工廠由自動化生產移轉至數據導向及智慧製造的生產模式。

他也投入打造台積電的綠色製造環境，包括綠建築、節能減碳、水回收、廢棄物減量、循環經濟等及其他相關作為，落實台積電對永續的承諾。（編輯：張均懋）1110105