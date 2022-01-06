中華信評：今年經濟成長率2.8% 估央行升息1碼

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（中央社記者蘇思云台北6日電）中華信評表示，預期台灣今年經濟成長率為2.8%，評估央行今年累計升息幅度有1碼（即0.25%）空間，升息循環對銀行業、壽險業都屬於利多。

標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）台灣子公司中華信評今天線上舉行「2022年台灣信用展望」發布會，認為強勁出口需求與持續增長的國內消費支出下，台灣今年信用展望為「穩定」。

中華信評資產證券化暨基金評等部副總經理林顯勍表示，台灣去年受惠出口、固定投資動能，民間消費雖然在去年第2季、第3季受到疫情衝擊，但是預期隨著疫苗覆蓋率提高，國內消費水準提升，可支撐台灣今年經濟成長。

林顯勍表示，由於台灣經濟成長率去年基期較高，預期台灣今、明兩年實質國內生產毛額（GDP）成長率為2.8%、2.6%，通膨壓力在接下來兩年應該會逐步減緩，預估今、明年通貨膨脹率為1.5%、1%。預期台灣中央銀行今年有累計升息1碼的空間，主要反映各國政府因應通膨採取緊縮的貨幣政策。

媒體關注啟動升息循環對於金融業的影響，中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評表示，銀行業、壽險業預計會受惠於今年利息緩步上揚。

張書評指出，銀行業的立即性反應是淨息差有機會改善，不過如果升息過快，可能造成企業利息成本飆高的話，也可能影響資產品質。不過，目前預估，升息確實有機會進一步支撐今年銀行獲利，也抵銷部分資產品質惡化產生的風險。

張書評指出，壽險業去年投資債券的經常性收益已經出現快速下滑，今年若出現升息循環，對壽險業也是加分，唯一變數在於，如果美台升息幅度、速度不均，造成美台利差擴大，有可能導致壽險業者避險成本增加，不過，這點目前並未列出基本假設中。

張書評指出，壽險業去年主要受惠股市投資收益，帶動整體獲利創下新高，但是預料今年壽險業要維持相同獲利非常難。壽險業可能只會配發少數現金股利，因應後續接軌IFRS17（壽險合約會計），壽險業把獲利保留在帳上的動作會比銀行業更為明顯。

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中華信評指出，台灣企業未來幾季將面臨6大風險，包括通膨壓力與利率水準、造成信用與經濟成長走勢有所影響的中國政策立場、疫情反覆爆發與變種病毒、營收獲利復甦不均、氣候變遷與政府環保政策、網路攻擊對產業衝擊。

其中，新增的兩項風險為氣候變遷與政府環保政策以及網路攻擊對產業衝擊，前者可能對鋼鐵、石化、水泥產業增加營運成本，後者帶來的網路風險，可能讓企業面臨單一事件風險的威脅加劇。（編輯：楊凱翔）1110106