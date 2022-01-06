蘋果散熱廠安力-KY2021年營收22.75億 連2年創高
2022/1/6 20:17
（中央社記者吳家豪台北6日電）蘋果筆電散熱模組供應商安力-KY今天公布12月合併營收新台幣2.15億元，月減14.86%，年減5.23%；2021年全年合併營收22.75億元，年增9.65%，連續2年創新高。
根據安力提供的新聞資料，2021年全年伺服器及家用遊戲機散熱零件營收約3.51億元，占整體營收比重約15.5%；新產品應用方面，2021年全年車用零件營收約2800萬元，占整體營收比重約1.2%。
安力表示，各大伺服器業者為因應大量資料存取需求，不斷擴張基礎建設，預計2022年伺服器類產品出貨將持續暢旺；家用遊戲機仍受晶片缺貨影響，市場需求大於供給情況尚未改善，但看好中長期市況。
安力進一步指出，光學雷達在中國智能電動汽車的應用加速進行，由於光學雷達成本從最初的數萬美元逐漸降低至數百美元，相關應用陸續推出，中國許多品牌車廠也宣布在量產高階車款中搭載光學雷達。
安力自2021年開始布局光學雷達市場，已獲中國光學雷達大廠多個開模試產及量產訂單，期望今年有跳躍式成長。（編輯：林淑媛）1110106
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