遠百竹北店農曆年前開幕 首年拚業績50億

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（中央社記者江明晏新竹7日電）歷經5年籌備，遠百竹北店將於農曆年前正式開幕，打破百貨以往習慣於市區商圈展店的經營思考，遠百竹北店將成為新竹縣的首座百貨商場，首年業績目標大約新台幣50億元。

遠百竹北店今天舉行媒體導覽記者會，遠百總經理徐雪芳表示，遠百這幾年持續拓展新店，並透過轉型尋找更符合消費者需求的趨勢，竹北店和台北信義區的A13都是屬於致力打造智能商場的第5代店。

徐雪芳說，近年，遠百不斷透過商業模式及地點的轉型，跳脫過去傳統百貨經營模式，同時提供更優於市場的員工薪酬福利。

遠百竹北店是新竹縣第一個百貨BOT案，於民國106年6月動工，歷經5年籌備，期間遇到疫情、天候、缺工等因素影響，但在新竹縣府團隊的帶領及協力廠商的支持下，已準備就緒，待一切程序完備後，將擇期於農曆年前正式開幕。

遠百竹北店是新竹縣首座百貨商場，位於莊敬北路，鄰近新竹科學園區，緊鄰國道一號，建築總樓地板面積4萬2700坪，商場總樓地板面積2萬8000坪，營業面積2萬坪，首年業績目標大約新台幣50億元。

徐雪芳指出，遠百竹北店是遠東百貨在轉型上的首度突破，打破以往習慣於市區商圈展店的經營思考，為大新竹地區提供一座大型、多功能的購物中心，同時規劃雙線接駁車服務，行經高鐵新竹站與台鐵竹北站和六家站，提供民眾便捷多元的交通選擇。

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她說，在建築上展現創意巧思，一直是遠東百貨展店的特色之一。遠百竹北店建築外觀以客家山城圓樓作為建築意象，獲「黃金級」綠建築認證資格，內部設計特別融合在地客家文化，在商場內部原味復刻呈現客家古厝及客家老街的樸實之美。

遠百介紹，在商品方面，遠百竹北店匯聚多元品牌，提供全客層商品服務，擁有近350個品牌櫃位，8成餐飲品牌為新竹獨家。（編輯：康世人）1110107