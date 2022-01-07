全台最大牛肉進口商裕賀食品 砸下10億蓋冷鏈倉儲

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（中央社記者梁珮綺台北7日電）民間企業投資踴躍，政院拍板投資三大方案再延3年，經濟部今天通過8家企業斥資新台幣43億元投資申請案，其中，全台最大美國牛肉進口商裕賀食品將斥資近新台幣10億元，興建智慧化冷鏈物流倉儲租賃中心。

經濟部投資台灣事務所今天再通過廣運機械工程、關東鑫林、常宏保麗龍、元鯕公司、歐思佛生物科技、耀儒科技、世佳工業及裕賀食品等8家企業投資案，總金額近43億元。

裕賀食品為美國「National Beef」牛肉品牌代理商，也有進口羊肉及歐盟國家的豬肉，主要供應給國內五星級飯店、連鎖餐廳及各大量販店等業者，將投入10億元在新北汐止建立智慧化冷鏈物流倉儲租賃中心，以溫度感測器監控冷藏環境，有效鎖住肉品新鮮度。

關東鑫林為台積電供應鏈一員，專注於電子級化學品的研發、製造與銷售，為追求永續發展，將加碼投資7億元，在雲林科技工業區打造兼具科技與環保的新廠，提供自動倉儲、槽車及桶槽清洗等服務，達到綠色製造、節能減廢、智能管理的目標。

耀儒科技為生產產電子級氣體與化學品的供應商，近年半導體與高科技產品需求熱絡，將擴大元在苗栗銅鑼科學園區興建廠房，生產供應專為半導體及光電產業研發與製造的氣體，同時建立數據演算及生產研發中心精準掌握製程，提升半導體及電子產業鏈的競爭力與效益。

廣運機械工程從事整廠自動化系統整合設計、製造與銷售，客戶有電子、塑化、紡織、食品及常溫冷鏈物流等產業，全台可見到多個代表性工程，像是桃園機場第三航站行李處理系統、台灣大學圖書館自動化高密度書庫設備、水利署新竹緊急海淡10000 CMD 機組等。

由於全球自動化需求持續增長，為深化國際市場布局，廣運機械工程將斥資近6億元建造新廠，導入新型生產設備與產線，並全力發展智慧化及數位化轉型，提供製造業者整體解決方案。

截至目前為止，投資三大方案已吸引1152家企業超過新台幣1兆6320億元投資，預估創造12萬9319個本國就業機會，後續仍有29家企業排隊待審。（編輯：潘羿菁）1110107