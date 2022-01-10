股東會召開方式多元 集保研議無實體純視訊方案

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（中央社記者潘智義台北10日電）台灣集中保管結算所董事長林修銘今天表示，除實體股東會之外，去年新增輔助型視訊股東會，搭配實體股東會，今年將研議再增純視訊股東會的可行性。

林修銘在歲末記者會指出，去年因疫情關係，有17家上市櫃及公發公司推出輔助型視訊股東會，讓未能親自前往股東會場的股東，也能透過視訊股東會參與；現依國際經驗，研議再增加純視訊股東會的可行性。

集保主管解釋，研議中的純視訊股東會將設限，例如有經營權之爭等重要議案待表決，不能僅單純召開視訊股東會，一定要召開實體股東會，視訊股東會最多只能搭配召開。

若公司為避免職業股東鬧場，刻意只召開視訊股東會，在研議中的方案也不被允許，畢竟股東權利不能被犧牲。

另外，現行股東會電子投票視同親自出席，依規定可領股東會紀念品，但有股務代理反映，有不少零股股東未出席實體股東會，卻藉參與電子投票，領取股東會紀念品，相當困擾，希望能透過政策調整，修改相關規定，零股一定要出席實體股東會才能領紀念品。

對此，集保主管認為，應朝回歸公司經營團隊自行決定是否發給電子投票零股股東紀念品方向修改法規，例如有些餐飲業者的股東會紀念品是餐券，發揮極佳的促銷功能，公司就樂於發放。

林修銘說，台灣在疫情期間遇到挑戰，集保趁勢加速數位化發展，例如推出視訊輔助股東會，股東會電子投票使用率達62.7%，創歷史新高，在防疫高峰期，超過50%同仁居家辦公；視訊股東會也可望在今年股東會扮演重要角色，「e手掌握」手機存摺已有300萬用戶，e化產品都有進展。另外，資本市場交投熱絡，讓去年營收創高，對社會捐款達新台幣1.2億元。

他強調，為積極拓展電子金融事業，將積極招募人工智慧、大數據人才。

另外，集保轉投資的基金平台基富通證券5年內累積超過21萬客戶，總申購量近700億元，其中定期定額近11萬人。好享退專案有6.6萬人定時定額持續扣款，好好退休專案在去年9月推出，現在也有2萬人扣款。（編輯：張均懋）1110110