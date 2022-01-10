更多編輯台推薦新聞：
喬科維奇澳洲簽證案勝訴 可望入境拚澳網衛冕
運動

喬科維奇澳洲簽證案勝訴 可望入境拚澳網衛冕

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔
生活

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片
娛樂

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

疫情發威 檢測試劑廠2021年營收攀高峰

2022/1/10 20:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北10日電）變種病毒不斷出現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球持續延燒，在各國針對防疫規範及篩檢措施要求提升下，檢測試劑需求強勁，帶動包括瑞基、普生、金萬林等檢測廠2021年營收均創歷史新高峰。

瑞基公告12月合併營收新台幣9974萬元，年減3.79%，但月增67.44%；全年累計營收10.1億，年成長18.09%。瑞基表示，Omicron疫情逐漸擴大，各國檢測需求增，帶動營收成長。

展望2022年，瑞基指出，除專注人病檢測與動物健康管理市場，將積極尋求策略聯盟夥伴，透過商業模式結合其他產品，拓展新應用通路，正面挹注公司營收。

普生2021年12月合併營收3007萬元，月增13.24%。累計全年合併營收5.5億元，年成長16.02%，並改寫歷年新高紀錄。普生表示，2021年營收創高主要因各國COVID-19檢測仍保持一定需求，加上旗下美國檢驗實驗室持續擴大檢測業務需求，挹注集團旗下相關檢測產品銷售力道。

展望2022年，普生表示，近期新型變種病毒肆虐，原本拉貨趨緩的情形可望恢復，第1季營運維持審慎樂觀看法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金萬林去年12月營收來到5431萬元，年成長48.67%；累計全年營收6.06億元，成長100.04%，創下歷年新高。金萬林表示，主要動能為自行研發生產的COVID-19核酸檢測自動判讀套件穩定出貨。

金萬林表示，將持續投入精準醫療業務拓展，專注開發分子檢測平台，目前已展開癌症基因檢測布局，期在後疫情時代，除了COVID-19檢測的剛性需求之外，再打開臨床上核酸檢測的最大市場。（編輯：林興盟）1110110

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族