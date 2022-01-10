疫情發威 檢測試劑廠2021年營收攀高峰

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）變種病毒不斷出現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球持續延燒，在各國針對防疫規範及篩檢措施要求提升下，檢測試劑需求強勁，帶動包括瑞基、普生、金萬林等檢測廠2021年營收均創歷史新高峰。

瑞基公告12月合併營收新台幣9974萬元，年減3.79%，但月增67.44%；全年累計營收10.1億，年成長18.09%。瑞基表示，Omicron疫情逐漸擴大，各國檢測需求增，帶動營收成長。

展望2022年，瑞基指出，除專注人病檢測與動物健康管理市場，將積極尋求策略聯盟夥伴，透過商業模式結合其他產品，拓展新應用通路，正面挹注公司營收。

普生2021年12月合併營收3007萬元，月增13.24%。累計全年合併營收5.5億元，年成長16.02%，並改寫歷年新高紀錄。普生表示，2021年營收創高主要因各國COVID-19檢測仍保持一定需求，加上旗下美國檢驗實驗室持續擴大檢測業務需求，挹注集團旗下相關檢測產品銷售力道。

展望2022年，普生表示，近期新型變種病毒肆虐，原本拉貨趨緩的情形可望恢復，第1季營運維持審慎樂觀看法。

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金萬林去年12月營收來到5431萬元，年成長48.67%；累計全年營收6.06億元，成長100.04%，創下歷年新高。金萬林表示，主要動能為自行研發生產的COVID-19核酸檢測自動判讀套件穩定出貨。

金萬林表示，將持續投入精準醫療業務拓展，專注開發分子檢測平台，目前已展開癌症基因檢測布局，期在後疫情時代，除了COVID-19檢測的剛性需求之外，再打開臨床上核酸檢測的最大市場。（編輯：林興盟）1110110