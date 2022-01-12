非洲豬瘟疫區擴散 海關年前加強查驗嚴防破口

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（中央社記者吳佳蓉台北12日電）非洲豬瘟疫區擴散，泰國等地也淪陷，關務署表示，年前將提高查驗比率，努力阻絕疫情於境外，呼籲民眾切勿寄送或攜帶豬肉香腸、月餅、炸豬皮等豬肉製品入台，共同守護台灣農畜產業。

財政部關務署今天舉行例行記者會，副署長陳依財表示，根據非洲豬瘟中央災害應變中心最新消息，泰國政府11日宣布發現非洲豬瘟，歐洲地區的義大利及北馬其頓也在近日確認發生非洲豬瘟。

陳依財指出，面對國際疫情蔓延，同時農曆春節即將到來，往年此時都是違規高峰期，海關會持續加強查驗來自非洲豬瘟疫區等高風險國家貨物、郵包及旅客行李，與行政院農業委員會動植物防疫檢疫局等查緝機關強化合作，阻絕疫情於境外。

關務署統計，從2021年8月24日至今年1月10日，已查獲豬肉製品527件，重量約569公斤，其中大多來自郵包，共有437件、約418公斤，其次為空運快遞貨物，約52件、131公斤。

若以查獲來源地區分，由中國大陸（含香港）查獲304件、重量268公斤最多，其次為泰國查獲94件、94公斤。查獲物品以豬肉香腸、月餅等含豬肉烘培製品及炸豬皮為大宗。

陳依財表示，從去年12月中迄今，已連續查獲3件泰國進口郵包夾藏豬肉香腸，移送防檢局檢驗確認帶有非洲豬瘟病毒。

因應疫情威脅加劇，海關將持續與中華郵政合作，把泰國、越南及中國大陸等自疫區高風險來源地進口郵包分流查核，落實執行100%X光檢視，並於春節前加強郵包查驗比率，如查獲豬肉製品，會移送防檢局依動物傳染病防治條例相關規定處分。

陳依財呼籲，請民眾不要上網購買境外肉製品，自國外返鄉探親也不應攜帶，更要提醒境外親友絕對不能寄送含豬肉的快遞或郵包，民眾如有收到，請立即送交防檢局銷毀，未送交者將依動物傳染病防治條例第45條規定，處以新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：張均懋）1110112