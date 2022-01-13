台積電下午法說會 早盤小跌5元市值失守17兆關卡
2022/1/13 09:30（1/13 09:45 更新）
台積電在股價連日走高後，13日早盤走勢趨緩，一度達新台幣655元，下跌5元，市值跌破17兆元關卡。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹13日電）台積電法人說明會將於今天下午登場，法人多預期台積電可望釋出正面訊息。只是台積電在股價連日走高後，早盤走勢趨緩，一度達新台幣655元，下跌5元，市值跌破17兆元關卡。
法人預期，受惠漲價效益，台積電第1季營運表現可望淡季不淡，將較去年第4季再成長，續創單季歷史新高紀錄。
在高效能運算需求強勁驅動下，法人預期，台積電5奈米業績可望持續成長，此外，影像感測器及微控制器需求將帶動28奈米業績同步成長。台積電全年美元營收將成長26%，再創年度歷史新高。
外資連續2個交易日共買超2萬3376張台積電，推升台股股價走高，12日收在660元，2天股價共漲17元，市值增加4408億元，攀高至17.11兆元。台積電今天早盤股價走勢趨緩，一度達655元，下跌5元，市值縮水1296億元，降至16.98兆元。（編輯：楊凱翔）1110113
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