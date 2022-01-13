興櫃股后力智掛牌上市 早盤股價衝808元大漲37%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹13日電）興櫃股后力智今天以每股新台幣589元掛牌上市，股價表現強勁，早盤達808元，大漲219元，漲幅達37.18%。

華碩旗下、電源管理晶片廠力智12日興櫃成交均價為817.55元，僅次於綠界的1219.07元，為興櫃股后。

力智今年1月3日至5日辦理公開申購，公開申購張數2220張，承銷價每股589元，距當時興櫃價格約有300元價差，抽中1張估計可獲利30萬元，吸引股民踴躍參與認購，合格件數達46萬6082筆，中籤率0.47%，凍結2745億元資金。

力智今天掛牌上市，股價表現強勁，早盤達808元，高居台股第15位，大漲219元，漲幅達37.18%，蜜月行情亮眼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

力智董事長許先越今天在掛牌典禮中表示，邁入資本市場對力智不只是一種肯定，也是一個非常重大的責任。力智深耕大電流、高效能、高密度的電源解決方案多年，提供產品除原本專注的消費規格，這幾年提升產品品質，跨足工業、車用規格相關市場。

許先越指出，應用領域包含運算、通訊、電池保護管理、工業應用及傳統消費平台。他說，力智未來將持續推出效能更好、整合度及密度更高的電源解決方案，讓各項營運指標可以穩定增長。（編輯：楊蘭軒）1110113