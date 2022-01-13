更多編輯台推薦新聞：
群聚案居服員是超級傳播者？羅一鈞：不符合定義
生活

群聚案居服員是超級傳播者？羅一鈞：不符合定義

確診者多輕症 醫：病房當飯店 專責醫護淪服務生
生活

確診者多輕症 醫：病房當飯店 專責醫護淪服務生

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月
國際

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
軍公教調薪增大學人事成本 教育部承諾補助75%差額
首頁 / 證券

和潤發債籌資30億元 看好汰舊換新帶動分期業務

2022/1/13 18:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北13日電）台灣汽車金融業者和潤企業今天宣布，今年雖有升息變數，但看好分期付款業務，決定發行有擔保普通公司債新台幣30億元，發行期間3年期，支持營運所需。

和潤企業透過新聞稿指出，展望今年，雖有通膨升息隱憂、車用晶片缺貨等因素，但在汰舊換新政策延長、台商回流投資、綠能商機等利多因素下，分期付款業務動能仍然看好。

和潤企業說明，有擔保普通公司債由日商三井住友銀行台北分行擔任保證機構，並由玉山銀行取得主辦承銷商資格。各銀行、券商等金融機構參標情況熱絡，最終票面利率訂價0.57%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

和潤企業表示，債券市場近期對於美國聯邦準備理事會（Fed）提前升息，以及減縮資產負債表規模等議題反應敏感，利率大幅度波動，美國10年期公債殖利率甚至急升至兩年高點，台債市場受美債市場影響，公債殖利率已達2019年水準。

和潤企業指出，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情因Omicron變異株病毒快速傳染，經濟不確定性再次升高，為因應疫情快速變動下營運資金需求，本案取得資金將支持今年度各項營運所需。（編輯：張均懋）1110113

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族