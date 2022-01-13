不怕找不到保單 金管會第4季建置保單存摺平台

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（中央社記者謝方娪台北13日電）民眾不用再擔心翻箱倒櫃找不到保單，金管會預計今年第4季在壽險公會和保發中心網站建置保單存摺平台，未來民眾線上就可查詢自身完整投保情形。

金管會今天舉行新春記者會，會中揭露今年施政重點6大關鍵字，包含永續發展、科技資安、資本市場、普惠金融、金融韌性、權益保護。在「科技資安」層面，金管會預計今年第4季將建置保單存摺平台。

金管會保險局長施瓊華說，保單存摺概念源自現有保險公司核保使用的保險通報作業系統，藉由通報作業系統讓保險公司可控管承保額度，且去年有立委提議，金管會可建立保單存摺。

她表示，金管會在推動保單電子化過程，也希望民眾可透過線上平台，掌握自身在保險公司投保的狀況；因此，金管會預計今年建置保單存摺平台。

施瓊華指出，目前金管會初步規劃分為人身保險及財產保險2個部分，人身保險保單存摺平台將建立在壽險公會網站，財產保險保單存摺平台則會建立在保發中心網站，平台將和保險通報作業系統連結。

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她表示，在保單存摺平台上，只要經過身分辨識，民眾就可查詢自身投保狀況，在壽險公會的保單存摺平台，將包含壽險業及產險業辦理的人身保險；至於民眾投保火險或車險等財產保險，都可以在保發中心的保單存摺平台查詢，預計今年底前就會完成平台建置。

施瓊華也指出，保單存摺平台建置後，保戶服務可以更完整，民眾未來若有需要了解自己家人的保險狀況，也可透過保單存摺平台查詢。（編輯：趙蔚蘭）1110113