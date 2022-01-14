過年發紅包 財金公司：手機門號轉帳防疫又吉利

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）農曆春節將至，親朋好友互道新年快樂、晚輩開心喊著「恭喜發財、紅包拿來」的過年景象即將上演。財金公司提醒，過年期間善用「手機門號」收（發）紅包，不只吉利歡喜，還能兼顧防疫。

財金公司今天發布新聞稿指出，國內30家金融機構已經開通「手機門號跨行轉帳服務」，可以用「手機門號」取代收款帳號，付款人還可以先檢核部分遮罩的戶名；民眾只要先將「手機門號」綁定銀行帳號，過年期間收／發紅包同時，還能保持社交距離、落實防疫。

財金公司進一步說明，民眾只要到往來金融機構的網路銀行或行動銀行APP等服務通路，完成註冊綁定，「手機門號」就能取代銀行帳號；另外，台新銀行ATM也可支援「手機門號」註冊綁定。

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付款人使用ATM、網路銀行、行動銀行App進行轉帳時，於轉入帳號欄位，輸入收款人已完成註冊綁定的「手機門號」，確認部分遮罩的姓名資料後，就可以將款項轉入收款人手機門號綁定的帳戶。

財金公司表示，不管是過年紅包、聚餐分帳、網購付款、團購收款、繳納班費等各項日常收付，輸入「手機門號」就能搞定，民眾可以輕鬆體驗數位支付帶來的便利。（編輯：楊凱翔）1110114