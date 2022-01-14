台股週線上揚233.57點 金融保險類股漲5.1%最多

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台灣證券交易所統計，14日台股加權股價指數收在18403.33點，較上週上漲233.57點，漲幅約為1.29%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北14日電）台灣證券交易所統計，今天台股加權股價指數收在18403.33點，較上週上漲233.57點，漲幅約為1.29%，其中以金融保險類指數上漲5.10%最大，航運類指數下跌5.26%最大。

證交所新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲127.64點，漲幅約0.81%，未含電子類指數上漲148.51點，漲幅約0.74%，未含金融電子類指數下跌184.67點，跌幅約1.09%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類4596.41億元，占全體上市股票交易金額32.22%；航運類1938.84億元，占13.59%；光電類1508.36億元，占10.57%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類8.11%、光電類7.21%、化學工業類6.27%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆4919.98億元，全體上市股票成交金額為1兆4264.97億元，股票成交量週轉率為2.96%。

累計今年初開盤迄今共10個交易日，集中市場總成交金額為3兆1360.43億元，市場日平均成交金額為3136.04億元，股票成交量週轉率為5.88%，股票日平均成交量週轉率為0.59%。

今天全體上市公司市場總值為57兆198.97億元，較上週1月7日市值56兆2371.56億元增加7827.41億元，增幅約為1.39%。（編輯：黃國倫）1110114