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美股財報週將登場 法人：台積電撐盤台股箱型整理

2022/1/15 10:53（1/15 11:15 更新）
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法人表示，高盛及美國銀行等下週將公布財報，可能影響美股波動，預期台股在台積電撐盤下，將呈箱型整理。（中央社檔案照片）
法人表示，高盛及美國銀行等下週將公布財報，可能影響美股波動，預期台股在台積電撐盤下，將呈箱型整理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹15日電）台股本週上漲233.57點，漲幅1.29%，法人表示，美股財報週即將登場，高盛及美國銀行等下週將公布財報，可能影響美股波動，預期台股在台積電撐盤下，將呈箱型整理。

台股14日開高走低，上下震盪近300點，終場指數收在18403.33點，小跌33.60點，台股本週上漲233.57點，漲幅1.29%。其中，金融保險類股指數勁揚5.1%，漲幅最大。

台積電去年12月營收表現亮麗，創新台幣1553.82億元歷史新高，法人說明會又釋出不少好消息，今年美元營收可望成長25%至29%，資本支出達400億至440億美元，長期毛利率目標調升至53%及以上，本週股價自新台幣634元飆高至672元，大漲38元，漲幅5.99%。

外資本週在台股偏多操作，買超逾400億元。台積電貢獻大盤指數約318點，與金融股為支撐台股指數維持高檔的主要動力。

國內法人表示，台股將於1月26日封關，預期丙種資金及保守性資金在長假來臨前可能逐步結帳退場，影響量能持續萎縮。此外，美國升息疑慮，將持續影響美股波動，台股高本益比的中小型股及題材股恐面臨修正壓力。

法人指出，美股財報週本週登場，包括高盛、摩根士丹利、美國銀行及美鋁等將公布財報，也將影響美股波動，台股則在台積電可望持續反應樂觀展望利多撐盤下，指數可能在18000點至18600點間震盪整理。（編輯：郭無患）1110115

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