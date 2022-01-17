中鋼攜學界找空污防制解方 每年支持經費千萬元

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（中央社記者蔡芃敏台北17日電）中鋼攜手中山大學共組研發團隊，向科技部申請「AIR HoPE產學研發中心」計畫。中鋼表示，盼研發空污防制技術，為空氣品質貢獻心力。除了投入研究人員，也在計畫執行期間每年支持研究經費新台幣1000萬元。

中鋼今天發布新聞稿表示，為強化環保減排技術，攜手中山大學組成研發團隊，中山大學向科技部申請「AIR HoPE產學研發中心」計畫，已獲科技部核定通過。

中鋼指出，期盼透過這項計畫，研發空污防制技術和高效能濾料，為維護高雄市空氣品質貢獻心力。

「AIR HoPE產學研發中心」計畫由中鋼與中山大學團隊共同參與，以「業界出題，學界解題」為核心，將懸浮微粒防治訂為研發主軸，規劃「量測方法學建立」、「減排技術開發」、「特徵成份及影響分析」及「環保政策教育及價值創新」四大主題。

中鋼表示，除了投入研究人員，共同開發相關技術外，也在計畫執行期間每年支持研究經費1000萬元。

中鋼去年成立「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，導入及發展各項節能減碳技術外，並透過今年啟動的「AIR HoPE產學研發中心」產學合作計畫，落實ESG（環境、社會和企業治理）工作，善盡企業社會責任。（編輯：張均懋）1110117