工商協進會6月改選 林伯豐：吳東亮是眾望所歸人選

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（中央社記者吳佳蓉、曾智怡台北17日電）工商協進會6月改選，外傳台新金董事長吳東亮接下新任理事長，現任理事長林伯豐證實訊息，「他（吳）現在是眾望所歸」，為目前入列唯一候選人；吳東亮則透過幕僚轉述表示，若有機會出任，自當全力以赴。

兼任三三會理事長、工商協進會理事長的台玻董事長林伯豐，2021年便表態今年6月任期屆滿後，將不再連任，對接任人選，林伯豐先前點名認為的適任對象中，就包含台新金控董事長吳東亮。

今天自由電子報報導，吳東亮目前呼聲相當高，本人也有意角逐6月改選，出任新一任工商協進會會長。

林伯豐證實，吳東亮現在是眾望所歸，且企業規模大，目前列為下任理事長唯一候選人，預計3月召開理監事聯席會議時就會對外公布改選名單。

中央社記者向吳東亮幕僚查證，幕僚表示，確實收到許多企業界朋友勸進，盼由吳東亮來擔任工商界與政府間的溝通橋梁。

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幕僚轉述，對於外界推舉，吳東亮表示，如果有機會出任，自當全力以赴。工商協進會除了是海外台商接觸台灣政商界的重要管道，也是匯聚國內產業意見的重要一環，過去在給政府建言、國際經貿、兩岸交流等面向都做得很好，未來還能做更多事情。

工商協進會今年邁入70週年，是國內最早成立的全國性工商社團，設有工商政策、財稅、金融、勞資關係、國際事務等14個委員會，提供政策建言；並定期邀請政府財經首長與工商界代表召開工商早餐會，藉機反映企業界關切事項，提供政府施政參考。（編輯：潘羿菁）1110117