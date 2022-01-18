台積電拉回聯發科出頭 台股走堅暫守18500點

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美股休市，儘管台積電拉回修正，不過聯發科挺身而出撐盤，加上高本益比電子股助攻，櫃買OTC指數走堅，台股盤中翻紅守住18500點之上。

法人預期，台股在農曆年封關前緩漲偏多格局，大漲機率不高，類股上攻仍有空間。

美股因馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）紀念日休市一天，台股今天走勢震盪整理，最低來到18479.88點，下跌45.56點。

儘管晶圓代工龍頭台積電拉回修正，不過IC設計大廠聯發科出頭撐盤，加上高本益比的IC設計、IC載板和印刷電路板個股助攻，台股翻紅守住5日線約18456點和18500點之上，盤中最高來到18575.41點。

至11時，台股加權股價指數來到18542.75點，上漲17.31點，漲幅0.09%，成交值相對萎縮來到新台幣1479.71億元，盤中電子股成交值占比約72%，航運股成交值占比僅8.6%。

台積電最低來到674元，下跌1.31%，市值力守17.5兆元；聯發科最高來到1145元，上漲2.69%；航運股、鋼鐵盤中拉回整理，代表中小型股的櫃買OTC指數盤中走堅。

富邦期貨研發部資深經理曾家宏分析，台積電上揚動能未止，加上外資法人持續在台股現貨市場加碼買超、新台幣匯率升值代表資金持續匯入，IC設計、IC載板、印刷電路板等高本益比個股、以及利基型記憶體族群股價止跌回升，帶動台股持續走堅。

展望台股後市，曾家宏預期，台股在農曆年封關前緩漲偏多格局，大漲機率不高，類股上攻仍有空間。（編輯：楊蘭軒）1110118