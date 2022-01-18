美公債殖利率走高 電子股翻黑台股下挫146點

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美國10年期公債殖利率走高、衝擊科技股電子盤急跌，台積電午盤過後欲振乏力，聯發科等主要電子權值股翻黑，拖累台股終場下跌146.8點，收在18378.64點，失守5日線約18423點以及18500點、18400點兩個整數關卡。

法人指出，台積電拖累大盤，加上量能不足，中小型櫃買OTC指數偏弱、個股出貨，預期第1季台股震盪整理。

台股今天走勢震盪，盤中儘管晶圓代工龍頭台積電拉回修正，不過IC設計大廠聯發科挺身而出撐盤，加上高本益比的IC設計、IC載板和印刷電路板個股助攻，台股盤中守住5日線和18500點之上。

但中午過後台積電欲振乏力，股價持續走弱，主要電子權值股聯發科、聯電、日月光投控等也撐盤無力，代表中小型股的櫃買OTC指數翻黑，拖累大盤下挫。

尾盤台積電持續拉回修正，終場台股加權股價指數下跌146.8點，收在18378.64點，跌幅0.79%，成交值相對萎縮來到新台幣2618.62億元，櫃買OTC指數翻黑下挫0.17%。電子股今天成交值約1812億元，占比約69.2%，航運股成交值約236億元，占比約9%。

電子股今天下跌1.36%，金融股小漲0.53%，台積電終場收在今天最低662元，跌21元，下跌3.07%，市值蒸發5445億元，來到17.1兆元，聯電收在63.8元，小跌0.78%，鴻海收在平盤103.5元，聯發科翻黑終場收在1105元，下跌0.9%，日月光投控翻黑收在107.5元，下跌0.46%。台達電收在274元，小漲0.18%。

航運股今天走勢震盪，終場翻黑小跌0.08%，其中貨櫃三雄萬海收在平盤166元，長榮收平盤127元，陽明收106.5元，小漲0.95%。

航空股震盪劇烈，華航收25.45元，下跌1.93%，長榮航收在25.6元，下跌1.16%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，Omicron變異株掀起新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，不過傳染性雖增強，但重症死亡人數並未攀升，即便本土桃園疫情爆發，但快速增加第3劑疫苗施打，對經濟活動與股市不會有特殊影響。

觀察景氣走勢，吳繼先指出，儘管歐美製造業採購經理人指數（PMI）指數下滑，但仍維持高檔擴張階段，顯示疫情不特別影響經濟活動，但通膨疑慮未解，迫使美國聯準會（Fed）加速緊縮資金，升息也隱含經濟復甦力道足夠，景氣往上，企業獲利成長。

展望台股後市，吳繼先指出，加權指數今年初大漲，主因台積電獨強，但中小型櫃買OTC指數偏弱，拉抬指數掩護中小型股出貨，加上大盤量能不足，預期第1季台股震盪整理，美國聯準會提前升息，也代表利空將出盡，有利第2季之後台股表現。（編輯：楊凱翔）1110118