台積電漲多拉回3% 台股下跌146點失守18400關卡

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台股18日終場下跌146.8點，收在18378.64點，失守5日線18531點及18400點整數關卡。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）受美國公債殖利率走高、科技股電子盤急跌影響，台積電盤中賣壓加重，加上電子權值股翻黑，拖累台股終場下跌146.8點，收在18378.64點，失守5日線18531點及18400點整數關卡。

台股今天走勢震盪，儘管晶圓代工龍頭台積電拉回修正，不過IC設計大廠聯發科挺身而出撐住指數，加上IC設計、IC載板和印刷電路板族群助攻，台股早盤一度上攻18575點，距歷史高點18619點僅差44點。

不過受到美國10年期公債殖利率走高、衝擊科技股電子盤急跌，台積電欲振乏力，股價拉回修正，聯發科、聯電、日月光投控等撐盤無力，代表中小型股的櫃買OTC指數翻黑；終場台積電下挫3.07%，台股下跌146.8點，收在18378.64點，成交值萎縮至新台幣2618.62億元，櫃買OTC指數翻黑下挫0.17%。（編輯：張良知）1110118