更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股8/300

台積電漲多拉回3% 台股下跌146點失守18400關卡

2022/1/18 13:54（1/18 14:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股18日終場下跌146.8點，收在18378.64點，失守5日線18531點及18400點整數關卡。（中央社檔案照片）
台股18日終場下跌146.8點，收在18378.64點，失守5日線18531點及18400點整數關卡。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）受美國公債殖利率走高、科技股電子盤急跌影響，台積電盤中賣壓加重，加上電子權值股翻黑，拖累台股終場下跌146.8點，收在18378.64點，失守5日線18531點及18400點整數關卡。

台股今天走勢震盪，儘管晶圓代工龍頭台積電拉回修正，不過IC設計大廠聯發科挺身而出撐住指數，加上IC設計、IC載板和印刷電路板族群助攻，台股早盤一度上攻18575點，距歷史高點18619點僅差44點。

不過受到美國10年期公債殖利率走高、衝擊科技股電子盤急跌，台積電欲振乏力，股價拉回修正，聯發科、聯電、日月光投控等撐盤無力，代表中小型股的櫃買OTC指數翻黑；終場台積電下挫3.07%，台股下跌146.8點，收在18378.64點，成交值萎縮至新台幣2618.62億元，櫃買OTC指數翻黑下挫0.17%。（編輯：張良知）1110118

延伸閱讀
台積電今年來市值增1036億美元 居全球10大廠之冠台股挑戰18619點新高 法人：看台積電概念與金融股證交所：券商資安升級若未完成 客戶1/24前須改密碼
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀