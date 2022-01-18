疫情波及新竹 遠百竹北店1/20開幕緊急喊卡

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（中央社記者江明晏、郭宣彣台北18日電）因疫情持續延燒，已於14日試營運、原訂20日開幕的遠百竹北店，今天臨時通知媒體，開幕活動將延期，目前仍維持試營運，正式開幕活動會擇期再舉行。

遠百竹北店表示，館內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施已遵照中央流行疫情指揮中心指示辦理，須全程戴口罩，採實聯制並量體溫，保持社交距離並定點飲食，全館同時進場數由最大承載量4萬人控管降到1萬5000人。

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遠百竹北店上週五試營運，遠百董事長徐旭東與新竹縣長楊文科攜手站台；但因為疫情近日持續擴散，加上遠百竹北店試營運首週末吸引大批人潮排隊入場，遠百考量疫情狀況後，今天臨時通知媒體將延後開幕。

遠百竹北店是新竹縣的首座百貨商場，也是新竹縣第一個百貨BOT案。遠百竹北店於民國106年6月動工，歷經5年籌備，期間遇到疫情、天候、缺工等因素影響，上週已進入試營運階段；20日開幕活動延期後，將維持試營運狀態，待正式開幕後，預估首年業績目標約新台幣50億元。（編輯：張良知）1110118