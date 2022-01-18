Gogoro及Poema宣布2家私募增資新夥伴

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）台灣電動機車龍頭Gogoro和Poema Global宣布，繼之前鴻海等參與私募增資（PIPE）後，Hero MotoCorp和 Engine No.1也成為私募增資新夥伴，超額認購的資金自2.57億美元再提高至2.85億美元。

台灣電動機車與電池交換系統龍頭公司Gogoro去年宣布將透過公開交易的特殊目的收購公司 （SPAC）方式在美國上市的私募增資，與空殼公司Poema Global Holdings Corp.於去年9月達成最終併購協議，雙方將以Gogoro的企業價值23.5億美元（約650.5億元）合併，目標在2022年第1季度完成此項併購暨私募增資上市交易。

私募增資（PIPE）投資人包括策略夥伴鴻海科技集團、印尼最大的科技集團 GoTo Group、美國 Generation Investment Management、新加坡淡馬錫基金（Temasek）、創始投資人潤泰集團總裁尹衍樑、其他車輛合作夥伴與機構投資人。

Gogoro表示，Hero MotoCorp是全球最重要的摩托車及速克達製造商領導者，Engine No. 1則是專注於利用資本主義力量推動ESG思維來創造長期價值的策略投資集團。新投資顆伴的加入將超額認購的資金自2.57億美元再推高至2.85億美元。

Gogoro創辦人、董事長兼執行長陸學森表示，Gogoro正在改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。協助改變城市移動行為，並從擁有超過5億台兩輪車輛的亞洲市場中尋找商機。

Gogoro財務長Bruce Aitken表示，近期已提交 F-4 申請資料，有望在第一季度如期完成 SPAC交易。新增加的Hero MotoCorp 是主要的 OEM和市場拓展合作夥伴，而Engine No. 1將提供Gogoro在環境影響議題上如何推動經濟價值的指導策略。

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Hero MotoCorp董事長兼首席執行長Pawan Munjal表示，已經與Gogoro合作，將現今的電動運具和電池交換網路帶到印度和其他全球市場。Hero MotoCorp持續扮演關鍵角色把乾淨的交通移動方式帶到全世界。

Engine No. 1 投資組合經理Edward Sun認為，Gogoro提出有別於傳統能源補給的解決方案和創新產品，幫助各國交通運輸部門實現減碳目標。將持續且密切與Gogoro合作，伴隨著Gogoro團隊持續拓展全球版圖。（編輯：黃國倫）1110118