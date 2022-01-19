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華碩去年營收攀高 施崇棠：推動企業文化更上層樓

2022/1/19 15:29
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（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠華碩去年營收創11年來新高，董事長施崇棠今天表示，疫情對產業局勢帶來衝擊和不同機會，希望華碩16字箴言能徹底落實到策略、執行力及營運各面向，推動華碩企業文化更上一層樓。

華碩今天首度以線上形式舉辦歲末派對，將包含員工線上互動遊戲、線上抽獎和員工表演等，施崇棠於活動開場致詞。

施崇棠說，過去一年全球環境依然充滿挑戰，疫情詭譎多變，對產業局勢帶來諸多衝擊，也帶來許多不同思考與機會。

他強調，在充滿變數的艱辛過程中，因為員工齊心努力，華碩交出亮眼成績單，這也代表華碩文化持續不斷淬鍊，已逐漸滲透到華碩人的日常舉措中，推動華碩成為進化再造的組織。

施崇棠說，希望讓華碩16字箴言「再造進化、真實透明、發揮眾智、創意擇優」徹底落實到策略、執行力及整體營運各面向，讓華碩文化精髓更上一層樓。

他期許華碩擁抱極度真實與極度透明，不要害怕衝突，相信每個改變契機都將帶來全新體驗。

華碩2021年度集團營收達新台幣5350億元，年增約30%，寫下近11年新高；去年開放平台事業群及系統事業群的年營收均成長30%，其中電競及商用產品的成長動能遠超過產業平均。（編輯：趙蔚蘭）1110119

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