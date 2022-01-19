華碩尾牙加碼近15億 平均每人多2到3個月年終

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電腦品牌廠華碩19日首度採線上方式舉辦歲末派對，董事長施崇棠（右3）於活動尾聲宣布加碼近新台幣15億元紅利，平均每名員工將額外獲得2到3個月年終獎金。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 111年1月19日

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（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠華碩今天首度採線上方式舉辦歲末派對，董事長施崇棠於活動尾聲宣布加碼近新台幣15億元紅利，平均每名員工將額外獲得2到3個月年終獎金。

華碩歲末派對由施崇棠、副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲、共同執行長許先越及胡書賓開場，透過虛擬實境（VR）技術進入元宇宙世界；華碩準備總價值逾千萬元的獎項慰勞員工，並提供每人6000元福利金。

今年歲末派對由藝人吳姍儒主持，活動穿插以華碩產品為題、由員工拍攝的90秒廣告優選影片，藉此讓員工發揮想像力、凝聚向心力；藝文表演部分由薩克斯風社、吉他社、木箱鼓社、鼓友社與爵士鼓社等社團成員擔綱。

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施崇棠透過新聞稿表示，新的一年期許員工要堅守對科技的狂熱，選擇「難行門」，以嶄新的設計思維來突破技術框架，要無止境地追求進化式創新與革命性創新。大環境的挑戰如同變種病毒一樣充滿未知，他勉勵員工做好萬全準備，用華碩最引以為傲的技術創新正面迎戰。

施崇棠指出，在產品及服務上，華碩應創造體貼人心的智慧生活與無所不在的幸福感；在用戶價值、品牌認同及市場定位上，應追求領先與卓越。他相信，華碩成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業，將是指日可待的目標。（編輯：黃國倫）1110119