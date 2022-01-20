中央加碼9.8億元 去年首波逾12萬租屋族全補貼

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（中央社記者蘇思云台北20日電）內政部營建署表示，考量照顧疫情下的弱勢家庭，中央加碼新台幣9.8億元，讓110年首波租金補貼申請合格的12萬1776戶，全數都可獲得補貼。

內政部營建署今天發布新聞稿，110年租金補貼因疫情改用線上申請及舊戶帶入機制，申請戶數高達15萬餘戶，目前地方政府都已完成審查，最後合格戶數有12萬1776戶。不過，依照原先中央與地方分攤比率，中央補助34.7億餘元、地方政府自籌12.9億元僅能補貼10萬戶，將有2萬餘戶無法獲得照顧。

為擴大照顧疫情下的弱勢家庭，營建署向行政院爭取經費，行政院已在今年1月18日核復，特別考量嚴峻疫情專案核定9.8億餘元，讓已提出申請且符合資格的超額戶數補助由中央全額負擔，落實對全國租屋族的照顧。

營建署指出，本次行政院同意增額2萬餘戶部分，已迅速函轉地方政府辦理增額戶核定程序，預計地方政府在2月將陸續寄發增額戶核定函，獲核定的民眾可自收到核定函的當月或次月起按月補貼2000元到8000元不等。

營建署表示，2015年起為擴大租金補貼戶數，經費改由中央及地方共同負擔，但考量本次超過戶數較多及地方財政負擔，特函報行政院爭取本次合格戶全數補貼，其中超額戶數全數由中央補助，地方免出配合款，因此110年第1波租金補貼中央共負擔44.5億餘元。

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營建署指出，本次租金補貼申請案，地方政府已陸續自去年12月起按原計畫額度內的民眾核發核定函並核發第一期租金補貼中。不論審查結果有無通過，地方政府都會以書面方式通知申請人，民眾可留意申請時填寫的戶籍地、通訊地或租賃地信箱。

營建署提醒，110年第2波租金補貼受理申請時間為今年2月14日到2月25日，計畫戶數為2萬戶，如果第1波未申請但有租屋需求的民眾，可把握第2次申請機會，仍以線上申請或郵寄申請為主，不開放臨櫃申請。（編輯：林興盟）1110120