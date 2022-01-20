疫情升溫 防疫保單17天賣4.2萬件

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（中央社記者謝方娪台北20日電）桃園疫情升溫，防疫保單買氣再度轉熱，今年1月短短17天，防疫保單銷量衝高至4.2萬件。由於臺產一年期防疫保單恰好將屆期，逾400萬名保戶的新投保需求，可望帶動防疫保單銷量再有一波高峰。

防疫保單2021年8月開始單月銷量跌破百萬件，隨後買氣墜崖式下滑，到去年12月單月僅增5萬件左右，不過近期桃園疫情升溫，金融業和大型上市櫃公司自主強化防疫措施，陸續啟動上下班分流、居家辦公等措施，防疫保單買氣也再度升溫。

據金管會統計，今年1月截至17日為止，短短17日防疫保單承保件數達4萬2376件，今年累計保費收入達新台幣3465.7萬元；理賠件數80件，累計理賠金額714.6萬元。

對照去年1月防疫保單銷量概況，單月承保件數僅3萬4171件，乍看今年僅17日表現就超越去年，不過實際上去年1月臺產湧入逾400萬件要保書，只因後續陸續核保，因此並未立刻反映於去年1月承保件數上。

臺產熱賣逾400萬件的防疫保單將到期，近期新安東京海上產險、兆豐保險等業者陸續推出防疫保單搶市，臺產也仍在評估是否推出新防疫保單，以目前市場觀察，在臺產隔離賠10萬防疫保單停售、和泰產隔離賠10萬防疫保單下架後，目前業界隔離理賠最高為5萬元。

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防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險兩類，前者包含針對保戶遭隔離、確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）給予慰問金或醫療費用給付等；後者則針對保戶施打COVID-19疫苗，出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用給付等保障。

截至去年12月31日為止，整體防疫保單累計承保件數達1291萬件，累計保費收入達83.36億元，若單看疫苗險業績，累計承保件數達365萬件、累計保費收入達10.61億元；理賠件數達2456件，累計理賠金額在12月正式破億元大關、達1億2399萬元。（編輯：趙蔚蘭）1110120