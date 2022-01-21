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疫情干擾封關倒數 法人估台股呈震盪格局

2022/1/21 08:23
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（中央社記者蔡芃敏台北21日電）美股四大指數收黑，台股昨天下跌9.18點，以18218.28點作收。法人指出，短線受COVID-19疫情及台股即將封關影響，盤面資金保守觀望，估將進入震盪整理格局。

美股四大指數收黑，道瓊工業指數下跌313.26點，以34715.39點作收；標準普爾500指數下挫50.03點，收4482.73點；科技股那斯達克指數挫跌186.23點，收14154.02點；費城半導體指數大跌117.44點，收3494.75點。

台股昨天終場收在18218.28點，小跌9.18點，跌幅0.05%，類股表現以汽車電子、資訊周邊、鋼鐵、製鞋等較佳，成交金額新台幣2383.87億元；三大法人同步賣超，合計賣超79.19億元。

法人分析，台股近期雖拉回整理，但並未跌破上升趨勢線與18000點大關，加上昨日K線縮腳，台股有望收斂跌幅，待量能回溫，台股有機會挑戰前高。短線受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及台股即將封關影響，盤面資金保守觀望，將進入震盪整理格局。

法人認為，投資人可留意近期今年趨勢產業、法人加碼、業績成長股等；保守看待線型轉弱、營收業績看淡與法人調節股。

產業消息部分，研調機構集邦科技公布1月下旬面板報價，與12月下旬相較，電視面板除65吋跌5.1%較多，43吋跌幅1.3%，跌幅明顯縮小。

聯發科宣布，為主要客戶和產業合作夥伴展示WiFi 7技術，搭載此技術的終端產品將於2023年上市。（編輯：楊蘭軒）1110121

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