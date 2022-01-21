公平會30週年 3月將發布數位經濟競爭政策白皮書

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）公平會30週年，主委李鎂今天在慶祝茶會表示，數位經濟發展下，很多商業模式出現改變，公平會將於農曆年後、3月底前發布數位經濟競爭政策白皮書，揭露未來的執法方向。

公平會今天舉行成立30週年慶祝茶會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌均出席祝賀。蔡總統致詞時表示，公平會在李鎂的帶領下，成功翻轉外界對於獨立機關的刻板印象，李鎂主動與產業界溝通，協助業界了解競爭法的艱深法律規定，今年也將發表數位經濟競爭政策白皮書，相信可以成為產業界發展指引。

蔡總統期許公平會能夠與時俱進，繼續充實、完備競爭法規，成為市場公平、有效率運作的堅實守護者。

李鎂致詞時說，公平會未來會面對更多挑戰，因為數位經濟發展之下，會出現很多不同的商業模式，各國政府也都在研擬解決方案；公平會經過一年努力，很快地會在農曆年後發布數位經濟競爭政策白皮書，讓外界知道國際上已經發生、未來可能發生的事情，以及公平會的執法方向。

李鎂會後補充，委員會針對白皮書已開過多次會議，並初步完成審議，3月發布草案後，將邀集產官學研召開座談會，讓社會各界表達意見，網路經濟業者、商業界、新創等，都會是公平會邀請對象。

提到公平會希望延攬更多優秀人才，李鎂說，蔡總統是公平會第2屆委員，顯見這裡是培養優秀人才的好地方，「走出公平會，最高可以做到總統」。

蘇貞昌接著致詞時打趣，他一日三省吾身，今天聽了李鎂的話才恍然大悟，「我一直在思考我為什麼不能選總統，原來是我沒有當過公平會的委員」。

至於外界關注公平會是否發現民間有不當哄抬物價行為，李鎂受訪時表示，行政院設有穩定物價小組，各部會均積極參與，公平會主要是追蹤有無不合法的聯合、勾結漲價行為。

至於有無發現違法情況，李鎂僅回答，有掌握很多資料，會持續了解分析。（編輯：張均懋）1110121