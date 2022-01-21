桃園翰品酒店4月底熄燈 花蓮據點擬拆除重建

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（中央社記者吳家豪台北21日電）雲朗觀光集團持續轉型，開展飯店、餐飲、物業管理等高端市場服務；今天表示，旗下翰品酒店桃園將於今年4月結束營業。翰品酒店花蓮也將在今年提出拆除重建申請，未來將推出結合豪宅的頂級複合式飯店物業。

雲朗發布新聞稿指出，翰品酒店桃園座落於桃園市中心火車站旁，前身為中信大飯店桃園，2012年更名為翰品酒店，長期以長住商務旅客為主要經營族群。

雲朗集團因轉型後的發展重點將調整為專注高端旅遊服務，同時延伸品牌優勢至高端物業管理，以強化品牌效益，宣布翰品酒店桃園將營業至2022年4月30日止。

雲朗表示，在過去兩年疫情嚴峻期間，堅持不裁員不減薪也不放無薪假，一方面集團會安排願意內部轉調的員工至其他營業據點服務；另一方面在服務業普遍缺工的情況下啟動轉型計畫，方便有其他考量的員工轉換新職。

根據雲品代母公司雲朗發布的重大訊息，雲朗將翰品酒店桃園以新台幣11.78億元賣給盛弘醫藥公司。

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雲朗指出，集團在義大利的第六處據點Palazzo Portinari Salviati耗時近6年時間修復，將在2022年第2季開幕試營運，是雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式飯店物業，飯店除了客房、米其林星級餐廳外，公共區域有水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等飯店設施。

雲朗表示，在義大利的飯店式豪宅結合古蹟修復後的文化藝術與酒店式物業管理服務，已接近完銷，讓雲朗正式跨入多角化的經營模式，開展飯店、餐飲、物業管理等高端市場服務。（編輯：蘇志宗）1110121