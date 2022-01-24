廣積：第1季缺料惡化 下半年趕工拚全年兩位數成長

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（中央社記者吳家豪台北24日電）工業電腦廠廣積總經理許吳椿今天表示，今年第1季缺料問題惡化，業績可能與去年第4季持平；下半年料況改善後會趕工很多訂單，看好今年整體營收將年增兩位數百分比。

廣積2021年合併營收約新台幣58.47億元，年增35.68%；去年前3季每股盈餘（EPS）1.15元，優於2020年同期的0.61元。

許吳椿今天出席媒體交流會指出，廣積和其他電子廠一樣面臨料況短缺問題，而且越來越嚴重；去年底訂單達交率超過70%，今年第1季降到50%至60%，但在手訂單仍相當滿。

以今年整體來看，許吳椿認為，下半年會很辛苦，要趕單出貨，桃園平鎮廠從2年前開始建置，占地約5600坪，已經陸續上線，預計3月底會準備好。

他說，廣積網通部門去年成長很快，今年至少成長30%至40%，後續成長動能很大，推估未來3到5年每年業績都至少成長兩位數百分比；工業自動化部門也有新專案挹注。

廣積工業自動化部門去年占整體營收比重約38%，網通部門占比40%，第三大事業智慧零售占比約15%，其他事業包括醫療、鐵道管理、人工智慧物聯網等營收占比分別約1%。

廣積也持續尋找新的市場機會，正在耕耘的另一條產品線是工業用平板電腦，預計今年底前開始貢獻部分業績。（編輯：張良知）1110124