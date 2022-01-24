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確保春節期間ATM運作順暢 央行攜手金管會出招

2022/1/24 17:47
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）農曆春節即將到來，民眾若打算包紅包，規劃聚餐、出遊等行程，都可能需要到ATM提款、轉帳；央行今天發布新聞稿表示，為了確保春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，祭出3大措施。

第一，為了促進跨行交易24小時順暢運作，央行已提高跨行清算資金餘額得抵充存款準備金的比率，讓銀行可以比較有餘裕的留存資金，應付春節期間的資金需求。

央行解釋，跨行支付交易量日益成長，央行因此在110年2月就將金融機構日終留存跨行清算資金餘額得抵充存款準備金的比率上限，從8%提高至16%；近幾年金融機構於春節假期前留存的清算資金也逐年增加，今年預計可達新台幣3700多億元，足以支應跨行支付交易24小時順暢運作。

第二，央行已請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金，並加強維護跨行系統運作，以應民眾跨行提款與轉帳的需求。

財金公司今年1月便函請各金融機構，留存充足跨行清算資金並加強監控。央行也說，央行和財金公司備有增撥跨行清算資金機制，協助金融機構處理臨時性的緊急資金需求，財金公司也將加強維護金融資訊系統跨行業務正常營運。

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第三，央行指出，金管會已函知銀行公會轉知全體金融機構，加強春節期間ATM補鈔、電子銀行服務及資安防護，以因應企業及民眾資金調度、提款、轉帳等金融服務需求。

另外，為了便利民眾在農曆春節前兌換新鈔，央行已洽請台灣銀行等8家金融機構選定454個據點，自1月24日至1月28日辦理新鈔兌換作業；央行提醒，為了落實新鈔兌換防疫不群聚，也鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，如利用手機門號跨行轉帳發放數位紅包。（編輯：林興盟）1110124

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