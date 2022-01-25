牛年封關倒數 法人：美股收高台股估季線震盪

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（中央社記者張建中台北25日電）美股開低震盪收高，道瓊指數上揚99.13點，費半指數上漲45.16點，漲幅1.31%。法人預期，台股牛年封關進入倒數階段，加上國際股市持續動盪，指數可能季線附近震盪。

美股演出戲劇性走勢，盤中跌深，投資人大舉逢低承接，推升美股收高。道瓊工業指數上漲99.13點，漲幅0.29%；標準普爾指數小漲12.19點，漲幅0.28%；那斯達克指數上漲86.21點，漲幅0.63%。

費城半導體指數上漲45.16點，漲幅1.31%。台積電美國存託憑證（ADR）收在125.96美元，上漲1.43美元，漲幅約1.15%。

國內外產業訊息方面，中鋼去年度稅前盈餘新台幣844.13億元，年增2949%。中鋼認為，國際鋼價出現止跌跡象，鋼市有望「先蹲後跳」，預期需求將在農曆年後出籠，自第2季起迎接旺季。

考量需求增溫，原料上漲及供需狀況，華新調漲部分不銹鋼產品2月盤元牌價，300系列內銷每公斤調漲新台幣6元，外銷每噸調漲200美元。

受惠電腦代工廠追加PCIe 3.0固態硬碟（SSD）效應，市調機構集邦科技估計，第1季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價跌幅約8%至13%，較原預期的10%至15%收斂。

法人表示，台股即將於26日牛年封關，國際情勢變數又多，包括美國聯邦準備理事會（Fed）將召開FOMC會議，及烏克蘭地緣政治緊張，預期長假前市場氣氛可能保守觀望，指數在17836點季線附近震盪。（編輯：楊凱翔）1110125