傳台積電評估嘉義設封裝廠 翁章梁歡迎

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（中央社記者蔡智明、張建中嘉義縣25日電）媒體報導台積電評估到嘉義縣設先進封裝廠，嘉義縣長翁章梁今天說，誠摯歡迎，嘉義有最好的土地及交通優勢，縣府會全力幫忙解決所有投資進駐的行政問題。

據電子時報24日報導，台灣積體電路製造股份有限公司繼宣布在美建廠後，多地擴產消息不斷釋出，在台擴產規模更是較預期大增，而在先進封裝擴產方面，則繼竹南後，再傳出台積電正評估在嘉義、雲林擇一建置新廠，目前以嘉義出線機會高。

不過，台積電接受中央社記者訪問時，不回應報導內容。

翁章梁告訴中央社記者，嘉義科學園區由科技部南部科學園區管理局推動，身為縣長，歡迎台積電評估進駐嘉義科學園區，縣府會全力幫忙解決所有投資進駐的行政問題。

翁章梁說，為了邁向農工大縣，自從開發馬稠後、水上南靖、中埔公館產業園區以及民雄航太園區，許多企業廠商早就看好嘉義、投資嘉義。

翁章梁在臉書（FB）貼文強調，嘉義有最好的土地及交通優勢，已加入台灣科技島的行列，歡迎台積電來+1。（編輯：管中維）1110125