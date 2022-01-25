超豐去年每股賺8.09元創新高 今年上半年業績看佳

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）超豐電子去年獲利新台幣46.03億元，較前年大增72.9%，每股稅後純益8.09元，優於前年4.68元；超豐去年營收、毛利率、獲利和每股純益均創歷史新高。

展望今年上半年，超豐表示，車用產品封測將倍數成長，儘管原材料短缺和交期持續拉長，是今年營運主要挑戰，不過預估上半年業績可較去年同期成長。

半導體封測廠力成與超豐今天下午舉行線上法人說明會，超豐去年下半年合併營收104.32億元，較前年同期78.4億元成長33.1%，合併毛利率33%，較前年同期27.2%增加5.8個百分點，合併營業利益30.75億元，合併營益率29.5%，較前年同期23%增加6.5個百分點。

超豐去年下半年稅後獲利25.35億元，較前年同期14.59億元大增73.7%，每股稅後純益（EPS）4.46元，優於前年同期EPS 2.56元。

超豐指出，去年下半年營收創歷史同期新高。

累計去年全年超豐合併營收194.61億元，較前年147.02億元成長32.4%，去年合併毛利率32.2%，較前年25.9%增加6.3個百分點，去年合併營業利益56.47億元，營益率29%，較前年22.1%增加6.9個百分點。

去年超豐稅後獲利46.03億元，較前年26.62億元大增72.9%，每股稅後純益8.09元。超豐去年封裝營收年成長33.8%，測試營收年成長24.8%，

超豐總經理甯鑑超表示，去年營收、毛利率、獲利和每股純益，均創歷史新高，主要是電源晶片（PMIC）、微控制器（MCU）、USB 4.0晶片、5G和Wi-Fi 6晶片封測需求大增，持續增購機台，產能利用率維持高點，去年稼動率約96%。

展望今年上半年，甯鑑超表示，新產品發展和成長態勢強勁，持續擴增資本支出，投資新機台設備，滿足市場需求；車用產品封測將倍數成長，台灣苗栗頭份廠和新晶圓測試產能預估今年上半年完成興建。

不過甯鑑超指出，原材料短缺和交期持續拉長，是今年營運的主要挑戰，預估今年上半年業績可較去年同期成長。（編輯：張均懋）1110125