華立擬砸12億元買地 建置南部物流中心

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（中央社記者吳家豪台北25日電）材料設備供應商華立受惠半導體相關材料需求暢旺，去年營收首次突破新台幣700億元、改寫新高。華立今天公告，預計在總價12億元內購入台南市13筆土地，用於建置南部物流中心。

根據華立發布重大訊息，此次購入的台南市佳里區土地包含丁種建築用地及水利用地面積3萬3319平方公尺，總價約9.9億元；以及農牧用地面積7040平方公尺，總價約2.09億元；合計總面積4萬359平方公尺。

華立董事會決議在12億元內授權董事長處理相關議價、付款條件及簽約相關作業細節。因農牧用地無法以公司名義登記，暫登記執行長張尊賢名下，華立已採取保全措施，與張尊賢訂定借名登記契約書。

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另外，華立代孫公司國軒電力股份有限公司公告訂購太陽能發電工程，交易總金額約5.44億元，用於建置太陽能電廠。

在5G、人工智慧、高效能運算、電動車新興科技及零接觸商機帶動下，華立的半導體先進製程關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C用高機能工程塑膠、光電顯示器用的材料與IC出貨動能強勁，去年第4季合併營收達186.1億元，年增18.3%；2021年度合併營收達705.2億元，年增19.4%。（編輯：張均懋）1110125