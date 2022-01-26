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台股開低翻紅震盪百點 航運中小型股成反彈主力

2022/1/26 11:02
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（中央社記者潘智義台北26日電）美國科技股持續重挫，台股早盤下殺近70點，在台積電跌幅收斂、航運及中小型股等買盤回流下，指數上下震盪143點，中場上漲逾70點。

至10時48分止，加權指數來到177774.21點，上漲73.09點，成交值新台幣1147億元；8大類股僅機電、食品類股小跌，其餘各類股走揚。

台積電早盤一度下跌6元，低點回測635元，但隨後跌勢收斂重回平盤641元；聯電在毛利率展望不如預期下，股價跳空重挫，跌幅最高達8.78%，下探56.1元創下去年8月20日來新低。

貨櫃三雄今天呈現跌深反彈，長榮盤中來到114.5元，上漲3.5元；陽明反彈逼近百元，早盤最高達99.9元，上揚4.8元；昨日創下波段新低的萬海盤中反彈至151.5元，上漲6元。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪時表示，台股盤中震盪，但從過去經驗來看，封關指數變化不至於太大，因應俄烏緊張情勢、聯準會利率會議結果待公布等不確定因素，還有農曆年長假效應，投資人持股可維持5至6成，待不確定因素釐清再決定投資策略。

黃文清指出，只要美國聯準會公布升息訊息未超過市場預期、俄烏緊張未擴大到難以收場，國際股市都有機會回穩，台股年後也可望補漲。（編輯：張良知）1110126

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