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台股牛年大漲1872點 每位股民平均賺55.83萬元

2022/1/26 14:34（1/26 14:48 更新）
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台股牛年上漲1872點，平均每位投資人估賺新台幣55.83萬元。（中央社檔案照片）
台股牛年上漲1872點，平均每位投資人估賺新台幣55.83萬元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北26日電）由於俄烏緊張情勢及美國聯準會升息疑慮未散，台股牛年封關缺乏押寶虎年紅盤的積極性買盤，封關收盤小跌26.72點；累計台股牛年上漲1872點，平均每位投資人估賺新台幣55.83萬元。

台股今天牛年封關市值約54.9兆元，較2021年2月5日鼠年封關日的48.2兆元增加約6.7兆元，除以開戶數約1200萬戶，每戶平均約獲利55.83萬元。

台股加權指數今天終場收在17674.40點，小跌26.72點，跌幅0.15%，成交金額2241.09億元；8大類股僅機電股跌勢較明顯，食品類股小跌，其他各類股皆上漲。

台積電終場以636元作收，下跌0.78%；聯電在毛利率展望不如預期下，股價跳空重挫，跌幅最高達8.78%，下探56.1元創下去年8月20日來5個月新低，終場收在57.3元，仍大跌6.83%。（編輯：張良知）1110126

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