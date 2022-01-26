3科學園區營收將創新高 吳政忠：中科南科有機會破兆

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（中央社記者蘇思云台北26日電）科技部長吳政忠今天表示，2021年3大科學園區營業額將挑戰新台幣3.5兆元刷新高，其中，中科與南科有機會破兆元關卡；至於科技部最快今年3月改制為新國科會，他說，未來將負責國家科技政策前瞻規劃。

科技部今天舉行2022新春記者會。科技部在2014年3月由行政院國家科學委員會（國科會）升格為部，不過，科技部去年底決定改制，將改為國家科學及技術委員會（新國科會），成立近8年的科技部將走入歷史，外界關注改制時程與後續影響。

媒體詢問吳政忠改組心情以及後續是否擔任新國科會主委，吳政忠表示，就自己個人來說沒有什麼升格或變化，過去以來行政院科技會報辦公室也跟科技部合作很平順，自己的任務是組織轉型，主委人選要問政院，「未來主委不一定是我」。

吳政忠表示，行政院長下有9個政委，幫忙政院政策布局，其中數個計畫是規劃國家未來5到10年的計畫，在科技發展計畫部分，對應到台灣科技預算分配，過去是由科技部、行政院科技會報來協助政院做前瞻科技預算規劃、管考與資源分配。

吳政忠表示，科技部改為新國科會後，行政院科技會報辦公室也會納入新國科會中，另外會由政委委兼任新國科會主委，橫向跟部會協調整合，新國科會最快今年3月掛牌，內部組織架構沒有太多調整，「主要是心態（mindset）改變」。

跟過去國科會相比，吳政忠指出，當時國科會較為重視基礎研究、人才布局，新國科會負責國家未來科技政策前瞻規劃，也包括分配資源，各計畫要跟各部會協作，形成完整的管道（pipeline），讓各部會更無縫接軌，而且是從政院高度來規劃，推動效率跟計畫完整度應該會更好。

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吳政忠表示，未來新國科會將持續扮演科技創新推動引擎，除了延續擘劃科技政策、支援基礎研究、完善科學園區跟推動創新創業4大任務外，也會加強人文社會與女性科研2大項目，讓台灣科技布局回應社會需求，展現宏觀的視野與韌性。

科學園區去年營業表現亮眼，吳政忠也透露，3大科學園區2021年營業額有望挑戰新台幣3.5兆元，包括中科、南科也有機會營業額破兆元，今年也將持續推動新設立的嘉義跟屏東科學園區。（編輯：潘羿菁）1110126