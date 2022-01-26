疫苗險去年熱銷1.2億 擠入產險網路投保第3名

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（中央社記者謝方娪台北26日電）疫苗險在2021年問世，全年網路投保新契約保費就衝上新台幣1.2億元，為產險業網路投保熱賣的第3名保單。整體產險業2021年網路投保新契約保費年增37.9%，新契約件數更年增逾6成。

金管會公布2021年產、壽險業網路投保成績單，產、壽險業呈現兩樣情。壽險業新契約件數13.2萬件、年減21.1%，新契約保費4.78億元、年減34.2%，新契約件數及保費雙雙衰退；產險業則相對亮眼，新契約件數高達287.5萬件、年增63.8%，新契約保費23億元、年增37.9%。

金管會保險局官員指出，壽險業網路投保較2020年衰退，主因利變型年金險宣告利率走低，民眾購買意願相對降低，使網路投保業績下滑；產險業受惠機車險投保大增、去年年中疫苗險上市，帶動網路投保業績旺。

從新契約保費收入觀察，壽險業2021年網路投保賣最好的3種保單，第1名是利變型年金險新契約保費4.31億元，不過和2020年同期相比衰退36.5%；第2名是旅平險，新契約保費0.17億元，年減19%，第3名是定期壽險，新契約保費0.09億元，年增5成。

產險業網路投保最熱賣為汽車險，全年新契約保費11.24億元，相比2020年仍下滑7.9%；第2名為機車險，全年新契約保費8.77億元，逆勢年增1.74倍；第3名為疫苗險，2021年5月因應施打COVID-19疫苗的保險需求而問世，首年就衝入網路投保熱門排行榜，新契約保費達1.2億元。

對比往年網路投保情形，2021年產、壽險業旅平險都受到疫情影響，民眾赴國外旅行機會大幅降低，連帶影響投保需求，以致網路投保旅平險的新契約保費收入都呈現下滑。

金管會公布，2021年壽險業網路投保業績前3名公司依序為富邦人壽、中壽、國壽；產險業網路投保由富邦產險奪冠，再來為新安東京海上產險、明台產險。（編輯：張均懋）1110126